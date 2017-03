Siate onesti: se vi dico Fausto Papetti a che cosa pensate? Alle note soffuse del suo sax che disegnava canzoni facili e disimpegnate, spesso usate come ideali sottofondi da sala d’attesa oppure alle musicassette di vostro padre sulla cui copertina campeggiavano audaci nudi femminili che avevate solo intravisto nelle officine?

Nonostante la musica innocua che vendette a camionate dagli anni ’60 agli anni ’80, Fausto Papetti fu il portabandiera dalla “copertina maiala” come nessuno prima e dopo di lui: roba che neppure i KISS nel loro periodo più buio osarono fare.

Chi se ne frega se l’immancabile donnina nuda in bella vista sul disco non aveva alcuna relazione con il contenuto musicale, ma serviva solo da banale richiamo per i tanti maschietti che con la scusa del “disco d’atmosfera” si portavano a casa uno scatto audace da rivista per adulti.

Per celebrare tutto questo abbiamo voluto raccogliere le 20 copertine più sexy di Fausto Papetti, uno che nonstante il tono dimesso e la faccia da giardiniere, aveva capito tutto, prima di tutti.

#20 – 35ª Raccolta – My One And Only Love (1982 – LP)

#19 – Sexy Slow With Ursula (1969 – LP)

#18 – The Sexy Sax Of Fausto Papetti Vol.5 (1975 – LP)

#17 – Greatest Hits (1983 – LP)

#16 – All Time Favourites (2006 – LP)

#15 – No-Stop – 37ª Raccolta (1983 – LP)

#14 – Cinema Anni ’60 (1979 – LP)

#13 – 12ª Raccolta (1971 – LP)

#12 – Shelley (1978 – LP)

#11 – 36ª Raccolta (1986 – LP)