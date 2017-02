Più nero del nero: le 20 copertine di dischi più nere di sempre

Sin da bambino a sei / sette anni quando sfogliavo religiosamente la collezione di vinili di mio padre, senza poterli ascoltare, ero affascinato dalle copertine di quei padelloni neri, una sorta di portale che scatenava la mia più fervida fantasia sui suoni che si celavano dietro quelle immagini. La mia mente di fanciullo aveva quindi già catalogato, in maniera assolutamente arbitraria e senza una logica apparente, il bello e il brutto e confesso che ancora oggi non ho il minimo interesse ad ascoltare dischi come “Aqualung” dei Jethro Tull, “Atom Heart Mother”, dei Pink Floyd o qualsiasi cosa dei Rondò Veneziano per quel senso di innato ribrezzo che provo per la confezione.

In questa orgia di colori e forme non sono stati pochi quelli che hanno pensato di catturare l’ascoltatore non con costosi scatti fotografici o ricercate composizioni grafiche, bensì utilizzando uno sfondo semplicemente nero, riducendo ai minimi termini il concetto di copertina come veicolo grafico-promozionale del supporto fonografico. Un’arma a doppio taglio, perché la differenza tra minimalismo snob da rockstar con pretese artistiche e grafica dozzinale da demo casereccio alle volte non è molto chiara. Ma la domanda di fondo in tutto questo è: quanto più nera può essere la copertina di un disco?

Ecco quindi che a questa quesito esistenziale abbiamo dovuto dare una risposta con una classifica dei dischi graficamente più neri di sempre: attenzione, non valgono edizioni speciali/limitate e neppure i “quasi neri” (come i vari grigi usati su “Hello!” degli Status Quo o il marrone molto molto scuro su “From Genesis to Revelation” dei Genesis). E’ possibile quindi fare una copertine più nera del nero? Scopritelo!

#20 – Mötley Crüe ‎- Shout At The Devil (1983 – LP)

Che cosa c’e di meglio di un pentacolo rovesciato nero su uno sfondo nero per sfoggiare tutta la propria attitudine satanica? Detto-fatto. I Mötley Crüe però lo incorniciarono con nome e titolo in rosso ben evidente in modo tale che il vinile non passasse inosservato nei negozi di dischi. Una copertina molto nera nel catalogo di qualsiasi artista, ma che rispetto alle prossime che arriveranno sembra coloratissima.

#19 – Johnny Cash – Man In Black (1971 – LP) / Darkthrone ‎- A Blaze In The Northern Sky (1992 – CD)

Poteva mancare l’uomo in nero e il black metal nella nostra classifica? Ovviamente no. Johnny Cash emerge come un’iconica rockstar da uno sfondo completamente nero, purtroppo rovinato dai titoli dei brani che appaiono inspiegabilmente sul fronte della copertina. I Darkthrone invece ci regalano una delle copertine graficamente più scure del black metal, dove i bianchi e i grigi vengono usati col contagocce per creare un’atmosfera perfettamente in linea con la musica.

#18 – The Velvet Underground ‎– White Light/White Heat (1968 – LP prima stampa) / Giorgio Gaber – Io Se Fossi Dio (1980 – 12″)

Sfondo nero con nome e titolo in bianco e il gioco è fatto, che sia Giorgio Gaber o Lou Reed e compagnia cantante poco importa. In relatà, su suggerimento di Andy Warhol, la prima stampa del secondo album dei Velvet Underground aveva un teschio nero stampato su fondo nero a rendere ancora più scuro il tutto (poi scomparso nelle edizioni successive per ridurre i costi di stampa).

#17 – Nick Cave & The Bad Seeds – Skeleton Tree (2016 – CD)

Una copertina all black per quel “buontempone” di Nick Cave con i suoi Bad Seeds non sorprende, soprattutto se si tratta dell’album pubblicato dopo la tragica morte del figlio quindicenne precipitato da una scogliera. In questo caso il minimalismo richiama quello di un terminale con caratteri verdi che in qualche modo aumenta la sensazione di oscurità e straniamento.

#16 – Utopia – Oblivion (1984 – LP stampa americana) / The Roots – Organix (1993 – CD)

La corsa al minimalismo continua con due album usciti a distanza di quasi 10 anni ma che sono concettualmente identici: lasciare solo il nome della band in copertina e fregarsene del titolo del disco, più o meno. Il titolo sull’album degli Utopia in realtà è stampato con inchiostro nero chiaramente un po’ nascosto, tanto che in Europa penseranno bene di pubblicare l’album con una ben più leggibile scritta grigia; anche alcune ristampe del disco dei The Roots subiranno simile trattamento vedendo comparire il titolo proprio sotto il nome.

#15 – Max Richter – Infra (2015 – CD)

Una bella immagine vale più di mile parole, poi ancora meglio se realizzata dall’artista Julian Opie per un piacevole effetto di scuro minimalismo, tra l’altro perfetto per un’opera di classicismo moderno.

#14 – Peter Hammill – A Black Box (1980 – LP)

Per un disco intitolato “A Black Box” Peter Hammill non poteva fare di meglio che realizzare una copertina tutta nera con nome e titolo quasi scarabocchiato. Anzi no, pensandoci bene, a cosa serve scrivere “una scatola nera” su una scatola nera? Occasione sprecata.

#13 – James Ferraro – Sushi (2012 – CD)

Il titolo nero con effetto in rilievo su sfondo nero è una bella trovata anche perchè non si bada neppure a indicare chi sia l’artista in questo caso. James Ferraro ci regala una copertina nera, ma non abbastanza nera.

#12 – AC/DC – Back In Black (1980 – LP prima stampa)

“Back in Black” degli AC/DC è il disco più famoso e venduto di questa classifica. Non tutte le edizioni però danno giustizia all’artwork completamente nero in segno di lutto per la tragica scomparsa del cantante Bon Scott. La prima stampa come sempre era quella piu vicina ai desideri della band e vedeva solo la silhouette accennata del logo del gruppo con il titolo completamente nero stampato in rilievo.

#11 – Alan Parker & Alan Hawkshaw ‎- Black Pearl (1973 – LP)

Una delle copertine diù scure in assoluto è “Black Pearl”, gioiellino di funk e soul con un pizzico di easy listening. Il volto appena intellegibile che esce dal fondo nero come la pece sembra sbucare dal peggiore dei vostri incubi.