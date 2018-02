Come tanti grandi della canzone italiana, anche Renato Zero ha sempre avuto un rapporto abbastanza disincantato nei confronti dei videoclip come strumento di promozione. Vuoi per scarsa convinzione (anche perché nella sua logica l’album trovava già trasposizione nello spettacolo del tour, quindi il video è stato forse qualcosa di davvero superfluo), vuoi perché per anni ha vestito bene i panni della baracconata (e poi cercato di liberarsene, salvo ricaderci di tanto in tanto anche in tempi recenti), vuoi perché la popolarità dei videoclip musicali in Italia grazie a Videomusic, MTV e The Box arrivò ben dopo il suo momento di massima popolarità, ma Renato (o chi per lui) nel video musicale ha spesso investito poco in termini di qualità e creatività o più semplicemente di budget.

Al di là del buon gusto o del più frequente cattivo gusto (tutto sempre opinabile, soprattutto perché il popolo zerofolle adora quelle che per altri sarebbero tremende cadute di stile), è possibile comunque individuare i casi in cui Renato Zero ha preso parte attiva alla scrittura del video per il ricorrere di almeno uno di questi tre elementi: 1) Roma (inteso non solo come spazio fisico, ma proprio come comodità di girare sotto casa, 2) la fretta (il suo unico film, Ciao Nì, venne girato in soli 9 giorni: con le dovute proporzioni, a un video Renato dedica al massimo mezza giornata, 3) la fissazione didascalica. Non potevamo quindi esimerci dal proporvi i i 10 peggiori videoclip di Renato Zero per omaggiare uno dei protagonisti dell’immaginario pop italiano.