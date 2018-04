9 Giorgio Vanni – Dragon Ball (1999)

Ben conscio di attirarmi le ire di buona parte dei fan di Goku non posso esimermi dal citare la sigla di Dragon Ball trasmessa dalle reti Mediaset. Essendo probabilmente uno dei pochi ad aver apprezzato l’anime già alla fine degli anni ’80 in uno dei suoi passaggi sulle reti private che affollavano l’etere, ho mal sopportato la rituale decisione di sostituire le sigle in giapponese con le varie tamarrate del trio Vanni-Longhi-Valeri Manera. Una sonorità unz-unz che con il cartone animato ci sta come il ketchup sugli spaghetti e la fastidiosa identificazione che si fa tra Goku, il protagonista, e il titolo del cartone, che tradotto in italiano significa “sfera del drago”, che lascia sempre la spiacevole impressione che chi scrive i testi non abbia nemmeno guardato un episodio e, quindi, non sappia di che cosa si stia parlando:

Combatti per trovare il drago, Dragon Ball

il drago delle sette Sfere, Dragon Ball

però nessuno sa dove sta.

Amarus in fundo, far sparire Makafushigi Adventure e Romantic Ageruyo fu una delusione pari alla censura sulle tette di Bulma, tanto per farvi capire quanto ci rimasi male. Motivo che mi ha portato a snobbare la programmazione del cartone animato su Mediaset, almeno per quanto riguardò le prime serie in replica.