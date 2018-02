5 Francesco & Giada – Turuturu (2001)

Largo ai giovani e nel 2001 arrivano Francesco Boccia e Giada Caliendo, che presentano un brano dall’enigmatico titolo di Turuturu. Canzone di per sé banalotta e trascurabile se non fosse per questo maledetto «turuturu» che si conficca in testa e cerca di scombinare il nostro vivere quotidiano. Una canzone adolescenziale in stile fine anni ’90 che arriva in ritardo infilandosi nei primi del 2000, servita fredda per un pubblico nutrito a Dawson’s Creek e Smallville.

Vi state chiedendo come abbiano fatto a raggiungere il palco con una canzone che si chiama Turuturu? Rispondiamo con un’altra domanda: sapete chi sono Il giardino dei semplici? Vi basti sapere che sono una storica band italiana attiva dagli anni ’70, e che tra i componenti troviamo Gianfranco Caliendo, padre di lei, e Tommy Esposito, produttore di lui. Non abbiate però l’ardire di credere che finito Sanremo la canzone e i suoi interpreti siano svaniti nel nulla. Il brano tradotto in spagnolo e portoghese vende molto bene in America Latina (buongustai!). Boccia diventa principalmente autore e sbanca Sanremo grazie a Grande amore cantata da Il volo e vincitrice dell’edizione del 2015. Giada continua ad essere prodotta dal padre. Famigerati.