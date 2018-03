6 The Saw Doctors

I Saw Doctors sono talmente sfacciatamente irlandesi che la loro irlandesità fa male agli occhi e alle orecchie. Un concentrato di stupidi luoghi comuni e folklore da cartolina da far sembrare L’italiano di Toto Cutugno un sonetto di Ugo Foscolo. Se da una parte rappresentano tutto quello che gli irlandesi non vogliono si pensi di loro, è stato proprio il pubblico di casa a creare questo mostro: nel 1990 il brano I Useta Lover trascorse nove settimane al primo posto in classifica diventando il singolo più venduto in Irlanda di tutti i tempi fino ad allora. Questo mix di vergogna e imbarazzo per un’intera nazione forse non fu il momento peggiore della loro carriera che probabilmente raggiunsero nel 2008 con la cover di About You Now delle Sugarbabes (che deve essere particolarmente apprezzata in Irlanda visto che anche gli Snow Patrol persero tempo a inciderne una loro versione).