10 geni incompresi di Sanremo anni 2000

Il baraccone di Sanremo da sempre e per sempre trascina con sé una pletora di personaggi di diversa risma. Una fauna che dal nuovo millennio è diventata ancor più eterogenea e interessante come nelle migliori tragedie shakespeariane; sfogliando l’album del Festival deglii anni 2000 troviamo quindi:

i veri campioni , ormai praticamente estinti come i dinosauri, quelli con la C maiuscola, quelli in grado di incantare la platea, di mettere d’accordo critica, giuria popolare, classifiche discografiche e creare tormentoni radiofonici;

, ormai praticamente estinti come i dinosauri, quelli con la C maiuscola, quelli in grado di incantare la platea, di mettere d’accordo critica, giuria popolare, classifiche discografiche e creare tormentoni radiofonici; i raccomandati , quelli che vedi solo al Festiva e ti chiedi cosa diavolo facciano per i restati 360 giorni dell’anno, chiaramente capitati lì con le loro canzoncine insulse perché amici di qualche pezzo grosso;

, quelli che vedi solo al Festiva e ti chiedi cosa diavolo facciano per i restati 360 giorni dell’anno, chiaramente capitati lì con le loro canzoncine insulse perché amici di qualche pezzo grosso; gli improponibili , personaggi onestamente fuori contesto ma che aggiungono pepe alla competizione e a volte la sfangano alla Steven Bradbury alle Olimpiadi di Salt Lake City;

, personaggi onestamente fuori contesto ma che aggiungono pepe alla competizione e a volte la sfangano alla Steven Bradbury alle Olimpiadi di Salt Lake City; gli evergeeen , star ben stagionate che non hanno nulla da dimostrare e nulla da perdere e sono lì solo per il gusto di rimettersi in gioco e magari con l’occasione ne approfittano per fare un po’ di cure termali sulla riviera ligure;

, star ben stagionate che non hanno nulla da dimostrare e nulla da perdere e sono lì solo per il gusto di rimettersi in gioco e magari con l’occasione ne approfittano per fare un po’ di cure termali sulla riviera ligure; i disperati , meteore o star del passato cadute in disgrazia che improvvisamente riemergono dal nulla per giocarsi l’ultima possibilià di rimettere in sesto la carriera e pagare le bollette insolute;

, meteore o star del passato cadute in disgrazia che improvvisamente riemergono dal nulla per giocarsi l’ultima possibilià di rimettere in sesto la carriera e pagare le bollette insolute; i talent made, la generazione recente nata dal fenomeno dei talent show, invisi a molti ma amati da tanti giovanissimi e quasi sempre ripagati con successi di vendite (e se va anche di culo o se arrivano le spinte giuste ci scappa anche la vittoria).

Poco però viene detto e scritto sui geni incompresi, quegli artisti che portavano in dote un potenziale eterogeneo per essere protagonisti del Festival ma che non lo hanno saputo sfruttare o che, semplicemente, erano troppo diversi per una platea borghese e reazionaria come quella di Sanremo. Ecco quindi una classifica per ridare voce a questi eroi incompresi della prima decade dei 2000, cercando di riabilitare le loro performance o, semplicemente, ripercorrere storie di orrore musicale per celebrare questi splendidi personaggi nazional-popolari che aggiungono quel tocco naïf o solo kitsch al Festival più amato e odiato dagli italiani.

#10: Quintorigo (2001)

Non potevamo che iniziare con i Quintorigo, veri geni musicali che dopo la loro prima apparizione all’Ariston nel 1999 con l’incompresa “Rospo” approfittarono della sciagurata cornice di Sanremo 2001 (quella presentata da Raffaella Carrà con Enrico Papi e Massimo Ceccherini) per proporre con la loro “Bentivoglio Angelina” una personale sperimentazione musicale con un testo che parla di omicidio a sfondo sessuale su un arrangiamento strumentale e vocale come sempre esuberante ed originale. Forse non si ricordavano che il Festival di Sanremo è un pessimo luogo per osare ed offrire qualcosa di nuovo: infatti nessuno a parte l’orchestra capì la genialità del pezzo e i Quintorigo finirono mestamente penultimi, togliendosi però lo sfizio di vincere il premio per il miglior arrangiamento. Giusto per tenere alta la bandiera del coraggio.

#9: Piotta (2004)

Può sembrare incredibile a prima vista, ma Piotta fu uno dei pionieri della musica rap nella competizione ligure: l’edizione 2004 infatti vide ai nastri di partenza “Ladro di te”, una dichiarazione d’amore a un’ipotetica miss da parte del buon Tommaso Zanello. Sul solco tracciato tre anni prima dai Sottotono, Piotta cerca in primis di sdoganare se stesso dal personaggio coatto appiccitogli addosso dal tormentone del “Supercafone” e anche il rap a Sanremo, puntando sulla tematica amorosa, poiché presumibilmente la robba coatta e il vespino bordeaux sarebbero stati troppo anche per l’effetto simpatia. A dispetto del tentativo e del pezzo che in sé non era neppure malaccio, il nostro eroe non andò oltre l’ultimo posto, umiliato persino da colossi quali le Las Ketchup in coppia con Danny Losito, Veruska (la protetta di Claudia Mori), André (scoperto da Simona Ventura e Tony Renis) e Pacifico, per la serie carneadi della musica. Era in effetti un messaggio troppo rivoluzionario per il 2004 dove il rap era ancora nicchia per pochi eletti, considerati peraltro malissimo dalla società musicale contemporanea.

#8: Lollipop (2002)

A posteriori ho deciso di rivalutare le Lollipop personaggio: 5 ragazze con i background più disparati “fuse a freddo” come vincitrici del proto-talent show Popstar, esattamente quello che accadde alle Girls Aloud in Gran Bretagna con la differenza che queste riuscirno a sfruttare l’onda lunga dei successi delle connazionali Spice Girls e All Saints, mentre le Lollipop ebbero la grossa sfortuna di arrivare troppo tardi per giocare la carta delle della girl band italiana e troppo presto per saltare sul carro vincente dei talent show. Le sventurate finirono in un limbo d’inesorabile mediocrità, condito da feroci critiche e immaturità canora, specie nelle tragiche esibizioni dal vivo e come da copione a Sanremo 2002 “Batte forte” fu un vero e proprio fiasco sotto tutti i punti di vista: accolto gelidamente dalla critica, dalla platea e dai telespettatori finendo al penultimo posto. Le Lollipop qualche soddisfazione comunque se la tolsero: riuscirono a battere i Timoria, desolatamente ultimi classificati del 2002 ed ottennero un discreto successo commerciale, raggiungendo il nono posto nella classifica dei singoli di quell’anno alla faccia di Sanremo. Chissà come sarebbe andata cinque anni prima o dieci anni dopo… purtroppo non lo sapremo mai.

#7: DJ Francesco (2004, 2005 e 2007)

Sebbene uno che prende la vita come Francesco Facchinetti rimanga un genio a prescindere (sono ricco, faccio il cazzaro, mi diverto e mi pagano anche tanti soldi), la genialità latente del suo personaggio non è stata colta dalla platea ingessatissima del teatro Ariston che ha sempre relegato il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh ai ruoli di macchietta, figlio d’arte, raccomandato e chi più ne ha più ne metta, purché in chiave negativa e come dargli torto? A posteriori occorre rivalutare quindi la figura del Francesco personaggio, inserendolo in quel continuum di eterni Peter Pan con la valigia piena di sogni bislacchi, entusiasmo inesauribile e una sicura paghetta del papy. Nella stessa direzione vanno viste le tre partecipazioni a Sanremo: nel 2004 con la molesta “Era bellissimo” (11ª – che poi finirà nel mitico album “Bella di padella”), la seconda l’anno successivo, con “Francesca” (non arrivata in finale) come DJ Francesco Band in un momento di megalomania incontrollata ed infine l’ultima due anni dopo con la più sobria “Vivere normale” (arrivata 9ª) presentandosi in compagnia del padre e di un cognome, abbandonando finalmente l’epiteto DJ (di cui continuiamo a chiederci la genesi) e contemporaneamente chiudendo la sua carriera di cantante improvvisato. Tre canzoni, tre tentativi, nulla di memorabile ma sicuramente molto meglio di tante altre ciofeche scese dalla scalinata più famose d’Italia. e soprattutto in scioltezza e senza tirarsela. Per noi è sufficiente.

#6: Franco Califano (2005)

Ammettiamo: trattare a pezze in faccia la buon’anima del Califfo rientra in quella categoria di sgarri che dovrebbero essere puniti dal codice penale. A dispetto di questa grande verità la cricca di Sanremo ha sempre snobbato il mitico cantautore romano ogni volta che si è presentato come interprete sul palco dell’Ariston. Nonstante i suoi gloriosi trascorsi come autore (nel 1973 “Un grande amore e niente più” fece vincere Peppino Di Capri e nel 1990 “La nevicata del ’56” cantata da Mia Martini vinse il Premio della Critica) nelle tre edizioni del Festival (1988, 1994 e 2005) in veste di cantante non è mai riuscito a finire nemmeno nella top ten (a volte a ragione perché un pezzo come “Napoli” è francamente indifendibile). L’ultima apparizione tuttavia grida vendetta: “Non escludo il ritorno” è una struggente love story sulla lontananza e la giovinezza scritta a quattro mani con Federico Zampaglione che incarna perfettamente Franco Califano ormai anziano e (diciamolo) senza voce, ma che riesce a vivere il brano come solo lui avrebbe potuto fare. Nonostante questo la canzone passa in sordina e finisce esclusa dalla finale e ultima nella categoria dei Classic. Del resto l’Ariston è sempre stato severo con gli artisti de core e Califano non ha fatto purtroppo eccezione